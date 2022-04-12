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الخارجية الفرنسية تطرد 6 عملاء سريين روس

02:05 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
الخارجية الفرنسية تطرد 6 عملاء سريين روس

وزارة الخارجية الفرنسية

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باريس - (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس طردت ستة عملاء سريين روس، كانوا يعملون تحت غطاء دبلوماسي، كما أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية.

وقالت الوزارة أمس الاثنين إن السلطات الأمنية الفرنسية تمكنت من كشف عملية سرية للاستخبارات الروسية بعد تحقيق مطول. ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات بشأن أنشطة العملاء.

وأفادت شبكة فرانس إنفو بأن التحقيقات بشأن العملاء جارية منذ عدة أشهر.

وأشاد وزير الداخلية في تغريدة بالخطوة، ووصفها " بالعملية البارزة لمكافحة التجسس".

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