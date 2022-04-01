الجزائر: غدا السبت أول يوم من شهر رمضان المبارك

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الجزائر أن غدا السبت، سيكون أول يوم من شهر رمضان المبارك.

وكانت اللجنة الجزائرية للمواقيت الشرعية قد عقدت اجتماعا، مساء اليوم، لتحري هلال شهر رمضان.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب له، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا تبون الجزائريين إلى اغتنام الشهر الفضيل لتقوية أواصر الأخوة والتضامن فيما بينهم والابتعاد عن الاستهلاك المفرط وسوء التبذير.

كما حث الرئيس الجزائري التجار، في هذه المناسبة، إلى "عدم الانسياق للربح السهل، وأن يكونوا رحماء بالمواطنين".