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الجزائر: غدا السبت أول يوم من شهر رمضان المبارك

10:31 م الجمعة 01 أبريل 2022
الجزائر: غدا السبت أول يوم من شهر رمضان المبارك

الجزائر

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الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الجزائر أن غدا السبت، سيكون أول يوم من شهر رمضان المبارك.

وكانت اللجنة الجزائرية للمواقيت الشرعية قد عقدت اجتماعا، مساء اليوم، لتحري هلال شهر رمضان.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب له، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا تبون الجزائريين إلى اغتنام الشهر الفضيل لتقوية أواصر الأخوة والتضامن فيما بينهم والابتعاد عن الاستهلاك المفرط وسوء التبذير.

كما حث الرئيس الجزائري التجار، في هذه المناسبة، إلى "عدم الانسياق للربح السهل، وأن يكونوا رحماء بالمواطنين".

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