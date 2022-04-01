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المغرب: بعد غد أول أيام شهر رمضان المبارك

10:30 م الجمعة 01 أبريل 2022
المغرب: بعد غد أول أيام شهر رمضان المبارك

علم-المغرب

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الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر رمضان 1443هـ.

وأفاد بيان لوزارة الأوقاف المغربية بأنها استطلعت هلال شهر رمضان 1443هـ، بعد مغرب اليوم الجمعة.. واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمغرب وبوحدات القوات المسلحة المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر شعبان سيستكمل الثلاثين، وبالتالي فإن أول شهر رمضان 1443 هو بعد غد الأحد.

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