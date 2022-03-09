روسيا: قواتنا تقدمت مسافة كيلومتر صوب ماريوبول

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أيجور كوناشينكوف، إن القوات الموالية لروسيا أحرزت مزيدا من التقدم في دونباس بمعاونة الجيش الروسي، وإنها تقدمت مسافة كيلومتر آخر نحو ماريوبول.

وأضاف كوناشينكوف، مشيرا إلى الصراع الدائر على الحدود، أن روسيا دمرت 81 محطة رادار تابعة للدفاع الجوي الأوكراني، وأوضح أن هذا يعني أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لم تعد قادرة على صد سلاح الجو الروسي.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت حتى الآن 137 نظاما للدفاع الجوي من طرز "بوك إم-1" و "إس- 300" و "إس- 125"، مشيرًا إلى أنها تمثل "أكثر من 90% من أنظمة الدفاع الجوي بعيدة ومتوسطة المدى في الخدمة" بأوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا أن قواتها أسقطت عشرات الطائرات والمروحيات الروسية.

وذكر كوناشينكوف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يقدم بيانات لأوكرانيا عن الوضع بمساعدة نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا بالطائرات التي تحلق فوق بولندا على مدار الساعة.