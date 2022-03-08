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اليابان: مستعدون للعمل مع دول مجموعة السبع من أجل حظر واردات النفط الروسي

07:46 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
اليابان: مستعدون للعمل مع دول مجموعة السبع من أجل حظر واردات النفط الروسي

دول مجموعة السبع

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طوكيو-(أ ش أ):

أعربت اليابان عن استعدادها للعمل مع دول مجموعة السبع من أجل حظر واردات النفط الروسي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وزير التجارة هاجيودا كويتشي قوله، اليوم الثلاثاء: "بينما يشدد المجتمع الدولي العقوبات ضد موسكو، فمن مصلحة اليابان أن تتعاون مع دول مجموعة السبع لضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة بأفضل ما يمكن".

وأضاف هاجيودا أن حكومته ستهدف إلى ضمان عدم تكبد الشركات اليابانية خسائر إذا ردت موسكو على العقوبات الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت روسيا أمس الإثنين قائمة بما تصفه بالدول والأماكن "غير الصديقة" بما في ذلك اليابان.

هذا المحتوى من

Asha
دول مجموعة السبع اليابان حظر واردات النفط الروسي

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