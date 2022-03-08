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زيلينسكي يلقي كلمة عبر الفيديو لنواب البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء

01:13 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
زيلينسكي يلقي كلمة عبر الفيديو لنواب البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

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كييف- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلقاء كلمة عبر الفيديو لنواب البرلمان البريطاني غدا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل ليل الإثنين، إن زيلينسكي سيتحدث إلى النواب في الساعة الخامسة بعد ظهر غد بالتوقيت المحلي.

وأضاف هويل:" كل برلماني سيستمع إلى الرئيس ، الذي سيتحدث مباشرة من أوكرانيا، ولهذا السبب فإن هذه ستكون فرصة مهمة للبرلمان".

كان زيلينسكي، الذي اعتاد توجيه كلمات إلى شعبه وإلى المجتمع الدولي عبر مقاطع فيديو، وجه خطابا إلى البرلمان الأوروبي عبر الفيديو في الأسبوع الماضي.

تأتي كلمة زيلينسكي فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني.

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