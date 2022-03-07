انتهاء جولة المفاوضات الثالثة بين روسيا وأوكرانيا

مينسك - (د ب أ)

انتهت جولة المفاوضات الثالثة بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس مساء اليوم الاثنين، بعد مضي نحو ثلاث ساعات من بدايتها.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بيلاروسية رسمية في مينسك استنادا إلى السفارة الروسية هناك. ولم يرد تأكيد بعد من الجانب الأوكراني.

كانت وكالة أنباء "بلتا" البيلاروسية الحكومية نشرت على قناة تليجرام الإخبارية صورة لوفدي البلدين على طاولة المفاوضات.

وشارك في المحادثات ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحث الجانبان عدة قضايا من بينها إقامة ممرات إنسانية لإنقاذ سكان المناطق المتصارع عليها.

كان رئيس وفد المفاوضات الروسي فلاديمير ميدينسكي شكا من عدم فعالية عمل أي من الممرات.

كان الجانبان اتفقا خلال جولة المفاوضات الثانية يوم الخميس الماضي على إقامة ممرات للاجئين، وقد فشلت محاولتان مطلع الأسبوع الجاري لإقامة هذه الممرات لإجلاء سكان مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها. كما فشلت اليوم محاولة لإنقاذ مدنيين من مدن متصارع عليها.