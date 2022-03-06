أمريكان اكسبريس لبطاقات الائتمان تعلق عملياتها في روسيا وبيلاروس

نيويورك - (د ب أ):

قالت شركة أمريكان اكسبريس العالمية للخدمات المالية اليوم الأحد، إنها تقوم بتعليق عملياتها في روسيا وبيلاروس، لتصبح أحدث شركة عملاقة لبطاقات الائتمان تستجب لإجراءات التنديد بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن بطاقات أمريكان اكسبريس الصادرة على مستوى العالم لن تكون صالحة للعمل بعد الآن لدى المتاجر أو ماكينات الصراف الآلي في روسيا، بينما البطاقات الصادرة محليا من جانب بنوك روسية لن تكون صالحة للعمل خارج البلاد على شبكة أمريكان اكسبريس العالمية.

وقالت أمريكان اكسبريس إن الخطوات "هي إضافة للخطوات السابقة التي اتخذناها"، والتي تشمل تعليق علاقاتنا مع بنوك في روسيا طالتها العقوبات الأمريكية والحكومية الدولية".

كانت شركتا فيزا وماستر كارد لبطاقات الائتمان، واللتان تجنيان كل منهما 4% من إيراداتهما الصافية من النشاط المرتبط بروسيا، قد أوقفتا عملياتهما بالبلاد.

يأتي قرار هذه الشركات بعد ساعات من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركات إلى تعليق كل أعمالها في روسيا خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو مع نواب أمريكيين.