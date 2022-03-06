منصتا "نتفليكس" و"تيك توك" تعلنان وقف خدماتهما في روسيا

وكالات:

أعلنت منصة "نتفليكس" الأمريكية، وقف خدماتها في روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي أعلتن أنها ستوقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا، على ضوء اعتماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، قانونًا يجرم نشر الأخبار الزائفة عن القوات المسلحة الروسية.

وقالت المنصة الصينية، في بيان، "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا، وفي ضوء قانون الأخبار الزائفة الجديد في روسيا لا نجد خيارًا آخر سوى إيقاف نشر المحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا وكذلك خدمة البث المباشر، بينما ندرس التداعيات الأمنية لهذا القرار. أما خدمة الرسائل لدينا فلن تتأثر".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.