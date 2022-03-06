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أوكرانيا تطالب بوقف عضوية روسيا وبيلاروسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

10:30 م الأحد 06 مارس 2022
أوكرانيا تطالب بوقف عضوية روسيا وبيلاروسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

علم أوكرانيا

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كييف - (أ ش أ):

ناشد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وقف عضوية روسيا وبيلاروسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكتب شميجال - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة /تويتر/ ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الأحد/ - "انتهكت هاتان الدولتان التزاماتهما وحولتا سياساتهما إلى حرب. دعونا نوقفهما معا".

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

هذا المحتوى من

Asha
أوكرانيا دينيس شميجال الولايات المتحدة روسيا صندوق النقد الدولي

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