تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف برفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاخا

موسكو\ كييف- (بي بي سي):

لا يعرف بعد إن كانت عملية إخلاء المدنيين من المدن المحاصرة ستتم صباح اليوم كما خطط له.

فقد مر موعد البدء المقرر للإجلاء من مدينة ماريوبول الجنوبية، دون أن يصدر أي تأكيد من الجانبين بالالتزام بهدنة وقف إطلاق النار.

فقد قالت أوكرانيا إن وزارة الدفاع في موسكو لم تلتزم بالهدنة، بينما قال المسؤولون في ما يعرف بجمهورية دونيتسك إن الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاخا.

وألغى الأوكرانيون عملية إجلاء كانت مقررة يوم السبت وقالوا حينها إن الجانب الروسي لم يلتزم بوقف إطلاق النار.

وتتهم روسيا مجموعات مسلحة أوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي.