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أوكرانيا: دمرنا العديد من المعدات العسكرية الروسية

11:53 م السبت 05 مارس 2022
أوكرانيا: دمرنا العديد من المعدات العسكرية الروسية

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إن قوات بلاده دمرت العديد من المركبات المصفحة الروسية وغيرها من المعدات العسكرية عن طريق أسلحة قدمها حلفاء.

وذكر كوليبا السبت خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على الحدود مع بولندا: "أسقطنا اليوم ثلاث طائرات روسية مقاتلة كانت تقصف مدننا، باستخدام صواريخ ستينجر".

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ سطح جو من طراز ستينجر.

وشدد كوليبا على حاجة أوكرانيا للمزيد من الدعم العسكري قائلا: "إن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب على أية حال، لأن هذه حرب الشعب مع أجل أرضهم، ونحن ندافع عن القضية العادلة . لكن المسألة هي الثمن، ثمن انتصارنا".

وأضاف أنه إذا استمر الحلفاء في تزويد أوكرانيا بالأسلحة "سيكون الثمن أقل".

وقال بلينكن إن الدعم الموجه لأوكرانيا لن يستمر فحسب، بل سيزداد.

وأوضح كوليبا أنه لم يتم إحراز تقدم في محادثات السلام مع الجانب الروسي. وقال إن الجانبين لا بد أن يستمرا في المحادثات، لكن المرء لا يذهب إلى المفاوضات "لقبول التحذيرات الروسية".

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