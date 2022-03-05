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النقد الدولي: العقوبات على روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي

06:36 م السبت 05 مارس 2022
النقد الدولي: العقوبات على روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي

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وكالات:

أعلن صندوق النقد الدولي، أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت عدة دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، أعلنت فرض عقوبات على روسيا، استهدفت القطاعات الاقتصادية.

وأعلن الرئيس الروسي، في 24 فبراير الماضي إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

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