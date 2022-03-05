بوتين يصف العملية العسكرية في أوكرانيا بـ"القرار الصعب"

موسكو - (بي بي سي)

خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مركز تدريب الطيارين التابع لشركة "إيروفولت"، أكد مجددا موقفه من الحرب وقال إن قرار العملية العسكرية لم يكن سهلا.

وروسيا طرحت على الجانب الأوكراني مقترحاتها وتركت لهم الرد عليها.

أما فيما يخص منطقة الحظر الجوي فقال إنها مستحيلة. لأننا سنعتبر من ينخرط فيها طرفا في المعركة.

روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق أهدافها، وأخذنا قرارا بتدمير البنية التحيتة العسكرية لأوكرانيا، فالعملية العسكرية الروسية كانت لحماية شعبنا، فسكان دونباس ليسوا كلابا وقتل منهم نحو 14 ألف شخصا، لكن الغرب فضل الصمت 8 سنوات. علينا أن نساعد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

وتحدث بوتين عن الجيش المشارك في العملية العسكرية - الوصف المفضل لديه - وأكد أن روسيا لن تعتمد على المجندين الجدد، وأنها على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

أما عن العقوبات فوصفها بمثابة إعلان حرب على روسيا.