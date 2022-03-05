روسيا تتهم أوكرانيا بإعاقة الممرات الآمنة

(بي بي سي):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الجيش الروسي يفعل كل ما في وسعه لضمان عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا، ولديه استعداد للمساعدة في إجلاء الطلاب الأجانب من خاركوف، لكن الجانب الأوكراني على حد قوله منع ذلك.

وأوضح لافروف أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن سلطات ماريوبول الأوكرانية ترفض مرور اللاجئين من المنطقة عبر الممرات الآمنة، وأشار إلى أن هناك انطباعا أن السلطات الأوكرانية "تستخدم المدنيين رهائن".

واتهمت وزراة الدفاع الروسية أوكرانيا بأنها لم تشكل قوافل إنسانية واستخدمت وقف إطلاق النار المعلن لإعادة تجميع القوات الأوكرانية والكتائب في مواقع دفاعية.

أما بالنسبة لمدينة خيرسون ومحيط كييف فالمعلومات المتوفرة لدى روسيا تفيد بأن السلطات المحلية رفضت قبول المساعدات الإنسانية.