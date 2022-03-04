البيت الأبيض: ندرس تأثيرات قطع واشنطن لواردات النفط الروسي

واشنطن - (أ ش أ):

قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، سيسيليا روس، اليوم /الجمعة/، إن البيت الأبيض يدرس تأثيرات قطع واشنطن لواردات النفط الروسي.

وأضافت المسئولة الأمريكية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات التي يمكنها اتخاذها الآن إذا ما قررت خفض استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة الروسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الأهم حقًا هو المحافظة على إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية".