الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررون من محافظتي جنين والخليل الواقعتين في شمال وجنوب الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وداهمت عدة منازل واعتقلت أربعة شبان، منهم ثلاثة أسرى محررون وهم محمد كميل، ومحمد عدنان نزال، وصالح زكارنة، واحتجزت شقيق الأخير لعدة ساعات.

ويمارس الاحتلال سياسة إعادة اعتقال الأسرى المُحررين، ويقوم باستجواب ذويهم والتحقيق معهم بغرض التضييق عليهم أمنيًا.

وأضاف نادي الأسير - في بيانه - أنه تم اعتقال شابين آخرين بعد اقتحام بلدة برقين، فيما تم احتجاز شاب ثالث عدة ساعات.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال تل الرميدة واعتقلت صبيًا عمره (16 عامًا).

ويتعرض مواطنو حي تل الرميدة لمضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث تداهم قوات الاحتلال منازلهم وتعتقل الأطفال وترهبهم، لدفعهم للرحيل عن المنطقة لصالح الاستيطان والمستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم على مواطني الحي.