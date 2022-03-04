"إذا انفجرت ستنتهي أوروبا".. 7 معلومات عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

كتبت - إيمان محمود

في أعقاب هجوم شنته القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، نشبت النيران في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا من حيث السعة الإنتاجية، مما هدد بكارثة كان من الممكن أن تودي بحياة الملايين.

عمل العشرات من رجال الإطفاء على إخماد الحريق، الذي بدأ بعد أن أطلقت وحدات عسكرية روسية النار على مبنى تدريب خارج مجمع المفاعل الرئيسي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية (SES) في بيان على تلغرام صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.. وأضاف البيان "لم يسقط قتلى او جرحى".

وقالت الوكالة في البيان إن الحريق تم إخماده في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد حوالي ساعة من تأكيد وجود رجال الإطفاء في الموقع. وقالت السلطات في وقت سابق إن مستويات الإشعاع في الخلفية طبيعية وإن القتال توقف مؤقتا.

في وقت مبكر من يوم الجمعة، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على موقع فيسبوك، القوات الروسية بارتكاب "هجوم إرهابي" من خلال إطلاق النار عمدًا على محطة الطاقة - مما قد يعرض حياة الملايين للخطر.

وقال زيلينسكي في المنشور "الدبابات الروسية المجهزة بالصور الحرارية تطلق النار على الكتل الذرية. إنهم يعرفون ما الذي يطلقون عليه. لقد كانوا يستعدون لهذا "الهجوم ".

قال زيلينسكي إن حقيقة قيام روسيا بشن هجمات على مقربة من المحطات النووية الأوكرانية أمر خطير للغاية، مشيرًا إلى مأساة تشيرنوبيل وضحاياها.

وأضاف: "يوجد 15 مفاعلا نوويا في أوكرانيا. إذا انفجر أحدهم، فهذه هي النهاية للجميع، هذه نهاية أوروبا. سيتعين على كل أوروبا الإخلاء".

وفيما يلي أبرز المعلومات التي نعرفها عن المحطة النووية الأوكرانية:

- زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وثاني منشأة بعد تشيرنوبل.



- المحطة هي الأكبر بين أربع محطات للطاقة النووية في أوكرانيا والتي توفر معا حوالي نصف الكهرباء في البلاد.

- تقع في مدينة إنرهودار، جنوب شرق أوكرانيا، على بعد حوالي 70 ميلاً (112 كيلومترًا) من مدينة زابوريزهزهيا.

- تعمل 6 وحدات طاقة في المنشأة، مع بدء تشغيل أولها في عام 1984، وفقًا لشركة ”Energoatom“ مشغل الطاقة النووية الأوكراني.

- تبلغ طاقة كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست 950 ميجاوات أو ما مجموعه 5.7 جيجاوات وفقا لقاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- تم توصيل الوحدة الأولى بالشبكة عام 1984 والأخيرة عام 1995.

- تعتبر محطة توليد الكهرباء ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا لأنها لا تبعد سوى 200 كيلومتر عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.