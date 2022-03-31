الحرب في أوكرانيا: تركيا ترجح عقد اجتماع روسي أوكراني جديد خلال أسبوعين

أنقرة-(بي بي سي):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إمكانية عقد لقاء روسي - أوكراني جديد على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين للخروج من مأزق الحرب.

وأشار تشاووش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إلى عدم صحة التعليقات التي تقول إن تركيا ستنخرط مباشرة بالحرب في أوكرانيا إن قبلت أن تصبح ضامنا بين الطرفين، وأنها سترسل جنودا إلى أوكرانيا.

وأوضح أن بعض الملفات تحتاج الى اتفاق على مستوى الرئيسين، فلا يمكن مناقشة ملفات حساسة كالقرم ودونباس، دون إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه إذا توصل الجانبان إلى هذا، سيكون رفع العقوبات من بين الشروط لسحب القوات الروسية.