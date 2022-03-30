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ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

08:51 م الأربعاء 30 مارس 2022
ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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الإمارات - (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها.

وأكد ولي عهد أبوظبي ،خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا، مشدداً على أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة.

كما أكد دعم بلاده لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن خالص تقديره لدولة الإمارات لتسهيل إجراءات الرعايا الأوكرانيين في الدولة وتيسير دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ اندلاع الأزمة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها إلى المتضررين من الأزمة.

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