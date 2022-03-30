إيران تؤكد معارضة الإجراءات الأحادية والعقوبات ضد روسيا

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب ضد روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن عبد اللهيان، قوله خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف في الصين: "نحن نعارض العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب ضد روسيا".

وأعرب عبداللهيان عن ارتياحه لتوجه التطورات في أوكرانيا باتجاه الحوار السياسي.

وأضاف: "يسعدنا أن العلاقات بين إيران وروسيا تسير على المسار الصحيح".

بدوره، شدد لافروف على اهتمام روسيا بزيادة التعاون الشامل في جميع المجالات مع جاراتها، وخاصة إيران، في قضايا التعاون مثل التعاون في بحر قزوين".

ولفت لافروف إلى أن الاتصالات والتعاون بين طهران وموسكو يعد ذا أهمية كبيرة، مضيفا: "علاقاتنا الثنائية لها تأثير على النظام الجديد للعلاقات الدولية".

وأردف قائلا: "إننا نشهد حقبة تسعى فيها بعض الأطراف إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة".

وتستضيف الصين اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد، بحضور وزراء خارجية وممثلي الدول المجاورة لأفغانستان.

وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان بطهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.