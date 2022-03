"تشويش متعمد".. صحف عالمية تعلق على استهداف صلاح ولاعبي المنتخب بـ"الليزر" (فيديو وصور)​

وكالات

حجز منتخب السنغال مقعده في كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر على حساب المنتخب الوطني بفوزه بركلات الترجيح

وأنهى منتخب السنغال الوقت الأصلي والإضافي بالتقدم (1-0)، ليعدل النتيجة بعدما فازت مصر في لقاء الذهاب (1-0)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض.

وأضاع محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى لمنتخب مصر بعدما سدد الكرة فوق العارضة بغرابة، بينما كان يواجه وابل من شعاع الليزر من جماهير السنغال في المدرجات خلف المرمى.

علقت صحف أجنبية على ركلات الترجيح التي شهدت استهداف لاعبي المنتخب الوطني بوابل من أشعة الليزر خلال تسديدهم لركلات الترجيح.

وكتبت "ميرور" البريطانية: "سدد نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ركلة الجزاء فوق العارضة بينما كان يواجه وابلاً من الليزر من الجمهور السنغالي". كما علقت صحيفة "ذا صن" على أشعة الليزر التي سلطت على وجوه لاعبي المنتخب الوطني خلال تسديدهم ركلات الترجيح التي انتهت بفوز المنتخب السنغالي.

وقالت الصحيفة إن الليزر تسبب في تشتيت انتباه لاعبي المنتخب المصري وتشويش متعمد ما تسبب في إهدار 3 ركلات ترجيح.

وعلقت "ديلي ميل" البريطانية على الكم الهائل من أشعة الليزر التي وجهت إلى لاعبي المنتخب المصري خلال ضربات الجزاء قائلة إن وابلاً من الليزر شتت انتباه لاعبي المنتخب المصري.

The lasers from Senegalese fans on Mo Salah were a disgrace by the way. pic.twitter.com/7lRojVJLqn

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu