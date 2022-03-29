بريطانيا: روسيا تواصل الهجوم على ماريوبول ومركزها لا يزال تحت سيطرة الأوكرانيين

لندن- (د ب أ):

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الروسية لا تزال تواصل الهجوم على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا عبر شن قصف مكثف، إلا أن مركز المدينة لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية.

ولفت التقرير إلى أن القوات الأوكرانية تواصل القيام بهجمات مضادة في شمال غرب كييف، وأن هذه الهجمات حققت بعض النجاح وأجبرت الروس على التراجع في عدد من المواقع.

إلا أن التقييم أشار إلى أن القوات الروسية لا تزال تمثل تهديدا كبيرا على المدينة من خلال قدرتها على شن الضربات.