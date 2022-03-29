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سلطنة عمان تقصر الحضور لصلاة الجماعة والتراويح على الملقحين

03:09 م الثلاثاء 29 مارس 2022
سلطنة عمان تقصر الحضور لصلاة الجماعة والتراويح على الملقحين

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مسقط- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة العُليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح (كوفيد-19)، ومنع دخول غير المحصنين، بمن فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية فقد اتخذت اللجنة العليا عدة قرارات يتم العمل بها طوال شهر رمضان المبارك، منها استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري (إفطار صائم) في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، كما قررت استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد.

وأكدت اللجنة استمرار تشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية.

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سلطنة عمان صلاة الجماعة التراويح فيروس كورونا
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