المعارضة الألمانية تدعم خطة إنشاء درع صاروخي على غرار "القبة الحديدية" الإسرائيلية

برلين - (د ب أ)

أعلن فردريك ميرز زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا اليوم الاثنين، دعمه لخطة المستشار الألماني أولاف شولتس الخاصة بإنشاء درع صاروخي لألمانيا بالكامل على غرار النموذج الإسرائيلي.

وقال ميرز إن الخطة تعد "رد فعل استراتيجي يستحق الدراسة" بسبب التهديد الكامن من روسيا.

وصرح شولتس في مقابلة أجرتها القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" معه مساء أمس الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إنشاء "قبة حديدية" فوق البلاد على غرار ما فعلت إسرائيل :" بالتأكيد هذا من الأشياء التي نتشاور بشأنها لأسباب وجيهة".

وأشار شولتس في تعليله لهذه الخطوة إلى روسيا:" يجب علينا جميعا أن نستعد لحقيقة وجود جار لدينا مستعد لاستخدام العنف لتحقيق مصالحه، ومن ثم فإن علينا أن نعمل بقوة بحيث لا يحدث ذلك".

ورفض شولتس التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع وقال:" لقد أخذت على نفسي عدم البوح هنا بتفاصيل خطة لم يتم التشاور بشأنها بشكل نهائي بعد".

كانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد تحدثت عن هذه الخطة في وقت سابق للمقابلة، وذكرت الصحيفة أن برلين تفكر في شراء النظام الإسرائيلي "آرو3" القادر على تدمير الصواريخ طويلة المدى على مسافة شديدة الارتفاع عن الأرض حتى طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وهي ثاني طبقة من خمس طبقات للغلاف الجوي، ولا تتوافر مثل هذه القدرات للجيش الألماني حتى الآن.

وقدرت الصحيفة تكاليف هذه الخطوة بملياري يورو، وقالت إن النظام يمكنه العمل في عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس كان قد أعلن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عن إنشاء صندوق خاص بمئة مليار يورو لتجهيز الجيش الألماني، وكان قد أجرى مشاورات مع وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت والمفتش العام للجيش (رئيس الأركان) ابرهارد تسورن عن هذا الموضوع يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن تمويلا محددا سيكون جزءا من خطة اقتصادية يجري صياغتها حاليا للصندوق الخاص.