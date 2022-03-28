تل أبيب- (أ ف ب):

أظهر فحص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين غداة لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس على هامش اجتماع غير مسبوق مع وزراء خارجية الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.

وافاد مكتب بينيت في بيان أن "رئيس الوزراء بحال جيدة وسيواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله".

وبعد وصوله مساء السبت إلى إسرائيل، أجرى بلينكن محادثات الأحد مع بينيت قبل أن يتوجه إلى صحراء النقب للقاء وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية مجددا صباح الإثنين، بحسب البرنامج.

وإضافة إلى لابيد وبينيت، التقى بلينكن الأحد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ ووزير الدفاع بيني غانتس.

كما التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.