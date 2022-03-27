بابا الفاتيكان عن الصراع في أوكرانيا: عمل همجي

روما- (د ب أ):

انتهز البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صلاة التبشير الملائكي هذا الأسبوع أيضا لتوجيه نداء لوقف الحرب في أوكرانيا.

وخلال كلمته في الصلاة اليوم الأحد، وصف الحبر الأعظم الصراع في أوكرانيا بأنه عمل "همجي ومستهين بالرب"، وقال إن الأطفال يُصابون بصدمة عنيفة في الوقت الذي يقتل فيه البشر إخوتهم دون أن يكونوا قد رأوهم على الإطلاق.

وأكد البابا أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في أي حرب " فكل حرب هي هزيمة لنا جميعا"، وطالب الساسة مجددا بإنهاء العنف، وقال إن الحرب " لا ينبغي أن تكون أمرا لا مفر منه، ولا ينبغي علينا أن نعتاد الحرب".

وحث البابا الأرجنتيني العالم كله على التعلم من مثل هذه الصراعات وتداعياتها " لأنه إذا خرجنا من هذه القصة على النحو الذي كنا عليه من قبل، فعندئذ سنكون جميعا مذنبين بطريقة ما".

يذكر أن فرنسيس، 85 عاما، دأب منذ بدء الحرب على الدعوة إلى السلام، كما يبذل الفاتيكان جهودا من أجل لعب دور وساطة بين طرفي الصراع.

وحرص فرنسيس في كل خطاباته حتى الآن على عدم وصف روسيا بالمعتدي.

وفي إشارة رمزية، قام فرنسيس أول أمس الجمعة بتكريس روسيا وأوكرانيا إلى قلب مريم العذراء طالبا منها العون لإحلال السلام.