ماذا يعني خروج بوتين من الحرب "واقفًا"؟ سيناتور أمريكي يوضح

وكالات:

تناول السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، الحرب الأوكرانية التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير الماضي، وما يعنيه خروج بوتين من الحرب بعد انتهائها واقفا وأقوى من قبل.

جاء ذلك في كلمة لجراهام في منتدى الدوحة بقطر، حيث قال: "نحن جميعا نريد أن تنتهي الحرب وأن تنتهي المعاناة، ولكن كيف تنهي هذه الحرب وما هي الشروط المقبولة؟ إذا كان وبعد انتهاء هذا كله بوتين ما يزال واقفا وهو أقوى إذن فإن العالم قد فشل، لأن النظام الدولي الذي نتحدث عنه سيكون قد طمس".

وكان جراهام قد اثار تفاعلا واسعا بتغريدة قال فيها: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرج في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."

وتابع غراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."

وفي رد على هذه التصريحات قال السفير الروسي بأمريكا، اناتولي انتونوف، وفقا لما نشرته السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضًا ومثيرًا للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية كـ’نجمة مرشدة‘ للبشرية جمعاء، يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".