هونج كونج تخفض قيود الرحلات الجوية المتعلقة بكورونا

فكتوريا- (أ ش أ):

أعلنت هونج كونج، اليوم الأحد، أنها ستخفض إلى النصف فترة تعليق الرحلات الدولية التي سيتم اكتشاف حالات إصابة بكوفيد-19 من 14 يومًا إلى أسبوع، بدءًا من أول أبريل المقبل.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن سلطات هونج كونج، التي كانت ذات يوم مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والنقل، كانت قد فرضت قيود سفر تعتبر من بين القيود الأقسى في العالم بموجب سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت إحدى هذه الإجراءات "آلية التعليق المتعلقة بالطريق" في المدينة، والتي منعت سابقًا شركة طيران من تسيير الرحلات إلى وجهات معينة لمدة 14 يومًا إذا تم العثور على 3 إصابات أو أكثر بين ركاب الرحلة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت الحكومة أنه سيتم تقصير فترة التعليق إلى أسبوع حيث أعربت صناعة الطيران عن تزايد قلقها بشأن استمرار صعوبة العمل مع تزايد الإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن هونج كونج أبلغت عن 8037 إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم و151 حالة وفاة، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تشهد فيه إصابات أقل من 10 الآف حالة، مع استمرار موجة الإصابات الأخيرة في التراجع.