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روسيا تعلن إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية

01:58 م الأحد 27 مارس 2022
روسيا تعلن إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية

الجنرال إيجور كوناشينكوف

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موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اسقاط 18 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فوق نوفايا باسانيا، ساندز، بوريسبيل، شكور، فيشنيفا، كريوكوفكا، بتروفسكي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف كوناشينكوف: "كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" و "بوك" في قرية بليسيتسكوي، على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف، بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى".

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