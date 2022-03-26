الرئيس العراقي يصف عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد "بالأمر المثير للقلق"

بغداد - (د ب أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت أن انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة البرلمان لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الإنتخابات المبكرة في العراق.

وقال الرئيس العراقي في بيان صحفي: "إن البرلمان العراقي الجديد المُنبثق عن الانتخابات المبكرة يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يُطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المُستحكمة في البلد لا تكريسها".

وأضاف صالح أن "القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن يفرض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف، والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله".

وأوضح الرئيس العراقي قائلا: "من هذا المنطلق ندعو جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة".

وكان البرلمان العراقي قد أخفق اليوم بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تحقق النصاب القانوني بعد امتناع نواب الإطار التنسيقي الشيعي عن المشاركة في جلسة التصويت، مما أجبر البرلمان إلى تحديد موعد جديد في 30 مارس الجاري لعقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس العراقي.