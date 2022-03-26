الرئيس الأوكراني: القوات الروسية دمرت 90 % من مباني ماريوبول

كييف - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير اليوم السبت، أن القوات الروسية قامت بتدمير 90 % من مباني مدينة ماريوبول كما أن جميع الطرق المؤدية إليها مغلقة، ولا تسمح حتى بمرور السلع الإنسانية مع الطعام والماء والأدوية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الرئيس قوله خلال كلمته التي ألقاها على الهواء مباشرة في الجلسة الافتتاحية من النسخة العشرين من منتدى الدوحة، :" المدينة تتعرض للقصف على مدار الساعة، تم تدمير 90% من جميع المباني في ماريوبول، قتل الآلاف من الناس".

وأكد زيلينسكي أهمية حل الكارثة الإنسانية في ماريوبول، معربا عن استيائه من أن الاتحاد الروسي لم ينل حتى الآن أي عقوبة ملموسة على هذه الجريمة.

وتابع :"أوكرانيا بلد التنوع والتعايش السلمي بين الجماعات العرقية والأديان. ويوجد في بلدنا أكثر من مليون مسلم. وتشكل الصواريخ والقنابل الجوية الروسية تهديدًا مميتًا لجميع أبناء شعبنا، ففي مدن ماريوبول، التي أغلقتها القوات الروسية، هناك أكثر من 80 شخصًا يختبئون في مسجد ماريوبول منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن، ومن بينهم نساء وأطفال ".

وعلى صعيد آخر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 2858 ضحية مدنية بينهم 1104 قتلى و1754 مصابا في أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس الجمعة.

وذكر المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

من جانبه أفاد الإدعاء العام الأوكراني بمقتل ما لا يقل عن 136 طفلا وإصابة 199 آخرين بجروح في أوكرانيا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على البلاد منذ أكثر من شهر.