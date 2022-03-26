بريطانيا: القوات الروسية تستمر في حصار عدة مدن رئيسة بأوكرانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن القوات الروسية في أوكرانيا تستمر في حصار عدة مدن رئيسة بينها خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول.

وأشارت الوزارة - في بيان عن أحدث تطورات الحرب في أوكرانيا، أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى أن "القوات الروسية أثبتت امتناعها عن الاشتباك في المعارك الكبيرة لقوات المشاة في المناطق الحضرية"، مشيرة إلى أن "الجيش الروسي يفضل بدلا من ذلك الاعتماد على استخدام القصف المدفعي والجوي في محاولة إحباط الروح المعنوية لقوات الدفاع الأوكرانية".

ورجّحت أن "تستمر القوات الروسية في استخدام القصف والنيران الثقيلة في المناطق الحضرية في محاولة للحدث من خسائرها الكبيرة بالفعل، لكن على حساب الخسائر في أرواح المدنيين".