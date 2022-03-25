كندا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات

أوتاوا - (أ ش أ):

أدانت كندا، اليوم الجمعة، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق الشهر الجاري، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارب تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية - في بيان لها - "أن هذه الاختبارات تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين والإقليميين وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت "نلاحظ بقلق بالغ أن كوريا الشمالية ألغت تعليقها على تجارب الصواريخ بعيدة المدى، ندعوها إلى الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ واختبارها، والوفاء بالتزاماتها الدولية والانخراط مع المجتمع الدولي، ونحثها على الرد على العروض المتكررة للعودة إلى المفاوضات، وخاصة مع الولايات المتحدة، والشروع في طريق الحوار والاستقرار والازدهار لجميع الناس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأكدت كندا دعمها للجهود الدولية والإقليمية لتقييد ما وصفته "بالأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية وتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كما جددت التزامها بالعمل مع الشركاء والحلفاء والتضامن مع كوريا الجنوبية واليابان لضمان استمرار العقوبات، بالتوازي مع الحوار والدبلوماسية، حتى تفكك كوريا الشمالية برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بشكل كامل.