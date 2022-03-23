الأردن: إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

الأردن - (أ ش أ)

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان التي جرت يوم أمس الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة خالد الكلالدة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن النتائج الرسمية تم رفعها على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد تدقيقها من قبل مجلس مفوضي الهيئة، تمهيداً لنشرها بالجريدة الرسمية.

وسيتاح لأي ناخب بعد النشر بالجريدة الرسمية، ولمدة 15 يوماً، الطعن في صحة انتخاب أي عضو، إلى "محكمة البداية" التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وعلى المحكمة الفصل في الدعوى خلال 30 يوماً من ورود الدعوى للمحكمة، وذلك بحسب قانون الإدارة المحلية في الأردن.

وأشار الكلالدة إلى أن النتائج الأولية بدأت منذ يوم أمس بالصدور تباعاً من قبل مرشحين قاموا بتجميع أصواتهم في جميع الصناديق، لافتا إلى "صعوبات" واجهت البعض في عملية استخراج بعض نتائج الكوتا النسائية.

وأضاف أن الهيئة تعاملت مع جميع "التجاوزات" الانتخابية التي تم رصدها من مختلف الجهات، والتي لم تؤثر بمجملها على سلامة عملية الانتخاب، مؤكدا تحويل 12 حالة إلى القضاء، بالإضافة إلى حالتين جرى إبلاغ الهيئة بهما اليوم حيث تم تحويلهما للجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الهيئة ستصدر خلال يومين تقريراً يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الانتخاب.

وجرت الانتخابات بموجب قانونين جديدين، هما الإدارة المحلية وأمانة عمان بعد إلغاء قانوني البلديات واللامركزية، وذلك لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدي، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان (28 عضوا).