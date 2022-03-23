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مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: الحرب تفاقم الوضع الإنساني

06:26 م الأربعاء 23 مارس 2022
مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: الحرب تفاقم الوضع الإنساني

سيرجي كيسليتسيا

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وكالات

قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا في نيويورك: "يفاقم كل يوم من حرب روسيا ضد أوكرانيا الوضع الإنساني أكثر فأكثر"، مطالبًا بالموافقة على مشروع القرار الإنساني الذي قدمته بلاده.

وتناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الحرب في أوكرانيا، وسيتم طرح مشروع القرار الذي تدعمه الدول الغربية للتصويت أمام جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ 193.

يشار إلى أن مشروع القرار موجه بوضوح ضد روسيا ويطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية من جانب موسكو ضد أوكرانيا، وخصوصا جميع الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضاف مشروع القرار أن روسيا لا بد أن تسحب قواتها المسلحة على الفور من أوكرانيا، ولا بد أن تتوقف الهجمات على المدارس والمستشفيات، كما أعرب عن مخاوف من أزمة جوع عالمية بسبب دور أوكرانيا كمصدررئيسي للحبوب.

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