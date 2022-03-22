الكرملين: بوتين وماكرون يتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا

وكالات

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان بعد المحادثة الهاتفية: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. تم خلالها تبادل شامل للآراء حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".