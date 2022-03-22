Masrawy logo white

إعلان

الكرملين: بوتين وماكرون يتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا

09:40 م الثلاثاء 22 مارس 2022
الكرملين: بوتين وماكرون يتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا

فلاديمير بوتين وايمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان بعد المحادثة الهاتفية: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. تم خلالها تبادل شامل للآراء حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

أوكرانيا روسيا فرنسا الغزو الروسي حرب إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا