موسكو: أوكرانيا لا تتعاون بشأن طرق الإجلاء صوب روسيا

موسكو - (د ب أ)

اتهمت روسيا أوكرانيا بعدم التعاون في إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسيف إن الجانب الأوكراني لم يوافق على أي ممر اليوم الاثنين لإجلاء الأشخاص إلى روسيا. وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يحتجز ملايين المدنيين "كدروع بشرية".

وقد اتهمت كييف موسكو أكثر من مرة بنقل أوكرانيين إلى روسيا على عكس رغبتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوميين" الأوكرانيين يخططون لإعداد ساحات لإطلاق النار في مستشفيات في مدينتي أوديسا وتشيرنيهيف. ولا يوجد دليل على ذلك.

ويأتي الاتهام بعدما تعرضت روسيا لإدانة دولية بهجوم شنته على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة قبل نحو أسبوعين.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في نزوح أكثر من 5ر6 مليون شخص داخل بلادهم ،حيث اضطر هؤلاء الأشخاص إلى ترك منازلهم وقراهم ومدنهم بسبب الهجمات الصاروخية والقصف.

وإلى جانب هؤلاء، هناك نحو 5ر3 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة لأوكرانيا وذلك حسب بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.