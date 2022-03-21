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روسيا تنهي المحادثات مع اليابان بشأن جزر الكوريل بسبب دعمها لأوكرانيا

10:55 م الإثنين 21 مارس 2022
روسيا تنهي المحادثات مع اليابان بشأن جزر الكوريل بسبب دعمها لأوكرانيا

علم روسيا

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موسكو - (د ب أ)

أنهت روسيا المحادثات مع اليابان بشأن جزر الكوريل الجنوبية ردا على "الخطوات غير الودية" من جانب طوكيو، حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين.

وقد ألغت روسيا ترتيبا لسفر المواطنين اليابانيين بدون تأشيرة إلى جزر الكوريل ،بعدما انضمت اليابان إلى العقوبات الغربية ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقد توترت العلاقات بين البلدين لعقود بسب النزاع بينهما على السيادة على جزر الكوريل. ويقع الأرخبيل (مجموعة الجزر) بين روسيا وجزيرة هوكايدو اليابانية.

وفقدت اليابان الجزر وسيطر عليها الاتحاد السوفيتي بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية، لكنها تؤكد أحقيتها في السيادة على الأربع جزر في أقصى جنوب البلاد، وقد تم عقد محادثات بين البلدين حول مستقبل تلك الجزر.

وتسبب النزاع في منع توقيع معاهدة سلام دائمة بين روسيا، الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي، واليابان.

روسيا أوكرانيا اليابان جزر الكوريل
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