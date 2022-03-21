نوروز: طالبان تقول إنه لن تحتفل بالعيد التقليدي لكنه ستسمح باحتفالات الأفغان به

كابول- (بي بي سي):

قالت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان إن البلاد لن تحتفل رسميًا بالسنة الفارسية الجديدة المعروفة باسم نوروز، لكنها لن تمنع السكان من الاحتفال به.

ويعدَ نوروز مهرجانا مهما في أفغانستان وهو احتفال تقليدي وكان يُعتبر يوم عطلة رسمية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لبي بي سي إن الحكومة لا تؤيَد الاحتفال بعيد نوروز لأنه يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، إلا أنها لن تمنع الناس من الاحتفال به.

وقد زُيَنت أجزاء من العاصمة كابول ومدينة مزار الشريف الواقعة في شمالي البلاد بأعلام ملونة، وسيَقام حفل رفع الراية التقليدي في كلتا المدينتين.

وقد دعا بعض سكان مدينة مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ الأسبوع الماضي إلى الاحتفال الرسمي بنوروز كما في السنوات السابقة، حيث تستضيف المدينة آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد.

وقد أقيمت احتفالات نوروز في العامين الماضيين في أفغانستان بدون مشاركة جماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا.