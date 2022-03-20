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سفيرة المغرب لدى إسبانيا تعود إلى مدريد لمواصلة عملها

07:48 م الأحد 20 مارس 2022
سفيرة المغرب لدى إسبانيا تعود إلى مدريد لمواصلة عملها

السفارة المغربية

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مدريد - (د ب أ)

عادت سفيرة المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد بعد أن أيدت إسبانيا المقترحات المغربية بشأن المستقبل السياسي للصحراء الغربية، حسبما ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية وهيئة الإذاعة العامة (آر تي في إي) يوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية.

كانت كريمة بنيعيش قد استدعيت لإجراء مشاورات في مايو من العام الماضي، بشأن موقف إسبانيا من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويوم الجمعة الماضي ، قدمت إسبانيا دعمها للمقترحات المغربية لتحويل المنطقة إلى إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

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