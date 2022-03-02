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أنباء عن سقوط مدينة خيرسون الجنوبية في أيدي القوات الروسية

10:14 ص الأربعاء 02 مارس 2022
أنباء عن سقوط مدينة خيرسون الجنوبية في أيدي القوات الروسية

آثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي لميدان الحرية ف

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كييف- (بي بي سي)

ورد في في أخر أخبار القتال في أوكرانيا، أن مدينة خيرسون الجنوبية قد سقطت في أيدي القوات الروسية.

ووجه عمدة المدينة - التي يبلغ عدد سكانها ربع مليون نسمة - نداءات استغاثة إلى الحكومة ووكالات الإغاثة للحصول على المساعدة لضمان استلام الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية وإجلاء الجرحى.

وقال عضو في المجلس المحلي لبي بي سي إن 200 شخص قتلوا، أغلبهم من المدنيين.

في غضون ذلك، يحاول عمال الطوارئ، في مدينة جيتومير، شمال غرب أوكرانيا، إخماد الحرائق في المباني السكنية التي تعرضت لضربة صاروخية على ما يبدو.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص قتلوا.

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