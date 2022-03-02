البيت الأبيض: بايدن سيسلط الضوء في خطاب "حالة الاتحاد" على الائتلاف ضد روسيا

واشنطن-(أ ش أ):

قال رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيسلط في خطابه بشأن "حالة الاتحاد السنوي"، الضوء على التحالف الذي تمكن من تكوينه ضد روسيا والذي يشمل إلى جانب حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كلاً من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان.

وأضاف المسئول الأمريكي، في تصريحات لقناة "سي إن إن" الإخبارية، أن الهدف من هذا التحالف تقديم جميع أنواع المساعدة والتعاون سوياً بشأن فرض عقوبات غير مسبوقة ضد دولة كبيرة مثل روسيا.

وأفادت "سي إن إن" بأن كلاين رفض الحديث بشأن عما إذا كان بايدن سيعلن عن "خطوات عسكرية قوية" ضد روسيا في خطاب حالة الاتحاد المرتقب.

وأوضح كلاين أن بايدن سيتحدث أيضاً عن كيفية "دعم الأوليجاركية" التي تدعم الرئيس الروسي بوتين وكذلك الخطوات التالية في إيصال المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى الأوكرانيين.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - نقلاً عن مصادر مطلعة- أن جو بايدن سيعلن أيضا عن عزم الولايات المتحدة حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، لتنضم واشنطن بذلك إلى عدد من الدول التي سبقتها في هذا الصدد إثر غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين باساكي، قد صرحت في وقت سابق أن توجه الرحلات الجوية الأمريكية التي تحلق فوق روسيا إلى آسيا وأجزاء أخرى من العالم سيلعب دوراً في القرار.

كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن بايدين سيتحدث في خطاب حالة الاتحاد أيضا حول استراتيجيته الشاملة لمكافحة الجريمة، حيث سيركز على الجهود المزدوجة للاستثمار في منع الجريمة وتوظيف قوات شرطة إضافية على مستوى المدن والبلدات، كما سيناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيناقش التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي ورؤيته لبناء أمريكا أفضل.