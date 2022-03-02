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مسؤول القوات النووية الأمريكية يعبر عن "رضائه" بشأن موقف بلاده الدفاعي

12:03 ص الأربعاء 02 مارس 2022
مسؤول القوات النووية الأمريكية يعبر عن "رضائه" بشأن موقف بلاده الدفاعي

الأدميرال تشارلز ريتشارد

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

عبّر قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية والمشرف على القدرات النووية لبلاده، الأدميرال تشارلز ريتشارد، عن "رضائه" من موقف بلاده الدفاعي في الوقت الحالي وسط تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية وإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع قوات الردع في حالة تأهب.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن ريتشارد قوله خلال جسلة استماع بمجلس النواب الأمريكي إن مكث في ولاية نبراسكا للتأكد من أنه يستطيع "التقييم والرضا من حيث موقفنا الدفاعي".

وذكرت القناة أن مسئولاً آخر في وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن الأخيرة "مرتاحة لموقفنا الدفاعي الإستراتيجي".

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Asha
الأدميرال تشارلز ريتشارد القوات النووية الأمريكية الولايات المتحدة فلاديمير بوتين

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