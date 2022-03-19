"عملاً خطيرًا".. الصين تنتقد الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان

بكين - (بي بي سي)

قالت الصين إن إبحار المدمرة الأمريكية رالف جونسون عبر مضيق تايوان يوم الجمعة كان "عملاً استفزازيًا"، أرسل إشارات خاطئة للقوات التايوانية التي تسعى للاستقلال عن الصين.

ووصف متحدث باسم الجيش الصيني في بيان الأمر بـ "الخطير جدًا"، قائلا إن القوات الصينية كانت تتابع عملية العبور.

وتقول الصين إن تايوان هي القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وبينما لا تمتلك واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، تعد أكبر داعم دولي ومزود بالأسلحة لها.

وكان الرئيس الصيني تشي جين بينغ قد أكد، خلال محادثة هاتفية جمعته الجمعة بنظيره الأمريكي جو بايدن، أن قضية تايوان بحاجة إلى معالجة بشكل صحيح لتجنب تأثيرها السلبي على العلاقات الصينية الأمريكية.