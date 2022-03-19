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لافروف: روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا

07:48 م السبت 19 مارس 2022
لافروف: روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتمكنت من تعطيل المشروع المناهض لروسيا.

وقال لافروف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية": "لم يكن لدينا خيار آخر لحماية الشعب الروسي في أوكرانيا، لقد اعترفنا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ووقعنا اتفاقية مساعدة متبادلة معهم، واستجابة لطلبهم، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بعملية عسكرية خاصة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس أن العملية ساهمت في كشف الخطط التي تم وضعها سابقًا والتي تشمل خطط الاستيلاء على دونباس، والبرنامج البيولوجي العسكري، الذي نفذه البنتاجون في العديد من مدن أوكرانيا، مشيرًا إلى نجاح العملية العسكرية في إعاقة هذه المخططات وتمكنها من تعطيل المشروع المناهض لروسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف الخارجية الروسية الحرب الروسية أوكرانيا

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