لافروف: موسكو ستستهدف أي شحنات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج

موسكو- (بي بي سي):

هدَد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج "ستكون هدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا".

وشدَد لافروف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم على أنّ دولًا مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك لن توافق أبدًا على "وجود ما سماه قرية كونية يقودها أميركي يريد أن يلعب دور الشرطي في العالم"، وأن "الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "كييف تدرك أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لن يسمح بفرض حظر على الطيران فوق أوكرانيا".