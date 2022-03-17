إيران تعمل على انقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج

طهران- (أ ف ب):

غرقت سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة سواحل إيران، وتعمل سلطات الجمهورية الإسلامية على لانقاذ طاقمها المؤلف من 30 شخصا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الخميس.



وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلويه" في محافظة بوشهر المطلة على الخليج في جنوب إيران.



ونقلت عن مسؤول محلي في مجال سلامة الملاحة البحرية والموانئ قوله "بدأت عملية بحث لانقاذ أفراد طاقمها الثلاثين"، مشيرا الى أن هؤلاء قفزوا الى المياه وهم يرتدون سترات انقاذ.



وأفاد المسؤول أن أسباب الغرق ترتبط على الأرجح بالظروف المناخية، علما بأن منظمة الأرصاد الإيرانية أصدرت الأربعاء "تحذيرا" عند المستوى الأحمر جراء سرعة الرياح وحركة الأمواج في المنطقة البحرية حيث غرقت السفينة.



وأوضح المسؤول الإيراني أنه "فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الإماراتية الى خطر الغرق"، قامت بإرسال قطع بحرية لإنقاذها "لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك مما أدى الى غرق السفينة".



وتعد عسلويه من المناطق الأساسية لإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الجمهورية الإسلامية.