بوتين يتعهد بتطهير روسيا من الخونة



موسكو - (د ب ا)

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطهير بلاده من الخونة،الذين يتهمهم بالعمل سرا لحساب الولايات المتحدة وحلفائها.

وهاجم الزعيم الروسي ،الذي يواجه تدهورا اقتصاديا بعد مرور ثلاثة أسابيع على غزوه لأوكرانيا، المنتقدين بالداخل في مؤتمر عبر الفيديو بثه التليفزيون، واتهم الغرب بأنه يريد تدمير روسيا،بحسب مااوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومضي بوتين قائلا" إنني مقتنع بأن هذا التطهير الذاتي الطبيعي والضروري للمجتمع لن يؤدي إلا إلى تقوية بلادنا وتضامننا وتماسكنا واستعدادنا لمواجهة أي تحد".

وجاءت النبرة الحادة من جانب بوتين بعد مرور يومين على قيام مخرجة في القناة الأولى للتليفزيون المملوك للدولة بقطع إذاعة الاخبار بالإعراب عن احتجاج علني نادر على الحرب في أوكرانيا . ورفعت مارينا اوفسيانيكوفا لفترة قصيرة لافتة خلف مذيع الأخبار تقول "إنهم يكذبون عليكم".

وتطلق روسيا على هجومها على أوكرانيا "عملية عسكرية خاصة" لحماية المناطق الأوكرانية الانفصالية مما تزعم أنه نظام فاشستي في كييف وتصر على أنها تستهدف فقط المنشآت العسكرية.

ومازال القصف في أوكرانيا يصيب مناطق سكنية في مدن وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتتعرض مدينة ماريوبول لحصار فعلي منذ عدة أسابيع.

و تم أمس الثلاثاء تغريم الصحفية اوفسيانيكوفا 30 ألف روبل (280 دولار أمريكي) أمام محكمة في موسكو.

وخشى العديد من أنصار أوفسيانيكوفا أن تواجه التأثير الكامل لقانون صارم جديد يعاقب على الإساءة للجيش الروسي ونشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.