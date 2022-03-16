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البنتاجون: نبحث من الناتو تطبيق المادة الخامسة في حال تعرضت موسكو لمصالح دول الحلف

08:19 م الأربعاء 16 مارس 2022
البنتاجون: نبحث من الناتو تطبيق المادة الخامسة في حال تعرضت موسكو لمصالح دول الحلف

البنتاجون

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تتواصل مع الحلفاء في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" بشأن تطبيق المادة الخامسة من ميثاقه في حال تعرضت موسكو لمصالح أي دولة في الحلف.

ووفقًا لمعاهدة حلف شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في أبريل 1949 والمعروفة بـ"معاهدة واشنطن" ينص البند الخامس على أن الاعتداء على أي دولة في الحلف يمثل اعتداءً على كل الدول الأعضاء ويوجب على الدول الأخرى مساعدتها في التصدي للهجمات؛ ويظل هذا الالتزام راسخًا وملزمًا ضمن اتفاقية للدفع المشترك.

وتم صياغة الروابط السياسية والعسكرية بين أوروبا وأمريكا الشمالية في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ نشأته، وتنص على أن أمن الدول الأعضاء في الحلف على ضفتي الأطلسي غير قابل للتجزئة؛ وأن العمل المشترك بينها يقوم على أساس التضامن والأهداف المشتركة وتقاسم عادل للأعباء، وفقًا لموقع الحلف.

البنتاجون حلف الناتو روسيا أوكرانيا
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